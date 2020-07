EGW bangt um 30 Millionen Euro

Das sagte Sozialbau-Vorstand Bernd Rießland zur APA. Aufgrund der Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) sei die EGW ein geschlossener Wirtschaftskreislauf, insofern sei der mögliche Verlust der Einlage bei der Commerzialbank Mattersburg daher auch für die VIG nicht wirtschaftlich relevant, betonte er am Nachmittag zur APA.

Immer noch hohe Eigenkapitalquote

Die Geschäftsbeziehung der EGW mit der Commerzialbank bestehe bereits seit dem Jahr 2005 und sei bisher immer in einer unproblematischen Form gelaufen, so Rießland, der auch im Aufsichtsrat der EGW sitzt. Die Gesellschaft verfüge über mehr als 150 Millionen Euro Eigenkapital. Allenfalls könne man dort Projekte nur noch mit 45 statt 50 Prozent Eigenkapitalquote realisieren. Das sei noch immer das Doppelte der sonst üblichen Eigenkapitalquoten vieler Immo-Finanzierungen. So viel Geld bei der Bank liegen gehabt habe die EGW, um es laufend für Grundstückskäufe und Baufinanzierungen abrufen zu können.

Auch Sozialbau-Tochter Neuland betroffen

Auch die gemeinnützige Sozialbau-Tochter Neuland hatte laut Rießland bei der Commerzialbank Geld liegen, aber viel weniger, nämlich 1,95 Mio. Euro. „Da sind wir glimpflich davongekommen“, meinte er. Denn über die Jahre – Neuland steht seit 2017 in Geschäftsbeziehung mit der Commerzialbank – seien dort auch höhere Beträge gelegen, jeweils zwischen zehn Millionen Euro und null. Das Veranlagungssystem bei der Commerzialbank zum Abrufen von Liquidität im Bedarfsfall habe „bisher immer klaglos funktioniert“. Auch in den letzten Tagen vor Mitte dieser Woche habe man noch „problemlos Geld abgerufen“, so Rießland.