Neutal: Betretungsverbot nach Gewalttat

Der Mann wurde am vergangenen Samstag niedergeschlagen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die mutmaßlichen Täter wurden ausgeforscht, es handelt sich dabei um drei Jugendliche. Für Gewalt und Vandalismus gebe es in Neutal null Toleranz, teilte Bürgermeister Erich Trummer (SPÖ) in einem Brief an die Gemeindebewohner mit, in dem er das Betretungsverbot bekannt machte. Jetzt sei eine Grenze überschritten worden, wo man Maßnahmen setzen werde.