ÖGK: Situation der Hausärzte verbessern

Der Vorsitz in der ÖGK wechselt halbjährlich zwischen Vertretern der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite. Seit dem Wechsel am 1. Juli stellen nun die Arbeitnehmervertreter mit dem von der AK entsandten Salzburger Andreas Huss den österreichweiten Obmann der Kasse. Mit diesem Wechsel stehen nun wieder die Anliegen der Versicherten im Mittelpunkt, sagte AK-Präsident Gerhard Michalitsch bei einem gemeinsamen Termin mit Huss in Eisenstadt. Ganz oben auf der Agenda des neuen Obmannes steht die Stärkung der Hausärztinnen und Hausärzte.

Junge Mediziner wollen im Team arbeiten

„Wir sehen, dass junge Medizinerinnen und Mediziner diese alleinige Verantwortung – auch diese wirtschaftliche Verantwortung, die sie haben – nicht mehr alleine tragen wollen, sondern mehr in Zusammenarbeitsformen drängen. Die wollen im Team arbeiten und sie wollen vor allem interdisziplinär mit anderen Gesundheitsberufen zusammenarbeiten“, so Huss.

„Als Kasse flexibler sein“

Das alles bieten sogenannte Primärversorgungseinrichtungen, die in den kommenden Jahren ausgebaut werden sollen. Dazu seien aber viele Änderungen notwendig, sagt Huss. „Da braucht es Anstellungsmodelle von Ärztinnen und Ärzten auch als Teilzeitbeschäftigte in Arztpraxen, da braucht es Teilgruppenpraxen, da braucht es Gruppenpraxen, da braucht es Job-Sharing-Praxen. Wir müssen hier als Kasse wesentlich flexibler sein als bisher.“

Bereits erfolgreiches Modell im Burgenland

Im Burgenland gebe es mit dem „Primärversorgungsnetzwerk Raabtal“ seit Ende 2019 bereits ein erfolgreiches Modell, sagte die neue Obfrau der ÖGK Burgenland, Sabine De Martin De Gobbo. Drei Ärzte arbeiten dort mit Hebammen, Diätologen und vielen anderen Gesundheitsberufen zusammen. „Die Ärzte bleiben dabei in ihren Ordinationen in den jeweiligen Ortschaften und organisieren für ihre Patientinnen und Patienten rasch und unbürokratisch weiterführende Dienstleistungen und Behandlungen“, so De Martin De Gobbo, die wie Huss aus der Arbeitnehmervertretung kommt und seit 1. Juli im Amt ist.