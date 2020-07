Die Commerzialbank und der Fußball

Der SV Mattersburg mit dem Sponsor Commerzialbank hat zuletzt rund 1,5 Millionen Euro der Akademie beigesteuert. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Akademie, Sportlandesrat Christian Illedits (SPÖ), bleibt – was die Zukunft der Einrichtung betrifft – vorsichtig. Die nächsten Tage müssten aber Klarheit bringen.

Illedits: „Eltern brauchen Sicherheit“

„Es wird in den nächsten Tagen mit einem Eigentümergespräch versucht abzuklären. Dort wollen wir eben auch genau die Standpunkte festlegen und dann die weitere Vorgehensweise beschließen. Wir müssen natürlich auch die Eltern informieren, die brauchen natürlich auch die Sicherheit, was geschieht mit den jungen Fußballtalenten, können sie auch weiterhin die Akademie besuchen, das werden wir auch in den nächsten Tagen so rasch wie möglich tun. Unser Bestreben ist es natürlich, die Akademie aufrechtzuerhalten. Sie hat jetzt vor Kurzem das zehnjährige Jubiläum gefeiert. Aber sollte das nicht so gehen, dann haben wir als zweiten Plan ein Landessportzentrum im Norden seit Längerem in den Köpfen. Es wird eine sportliche Infrastruktur auch weiterhin an diesem Standort für das Nordburgenland geben“, so Illedits. Das Land Burgenland ist mit 45 Prozent an der Betriebsgesellschaft der Fußballakademie beteiligt.

Zu den Verlierern der Commerzialbank-Causa zählen auch zahlreiche Fußballvereine im Bezirk Mattersburg, für die die Bank einer der wichtigsten Sponsoren war. Dazu gehört auch der ASV Draßburg, der derzeit in der Regionalliga Ost spielt. Der Präsident des ASV Draßburg ist ebenfalls Illedits. Er zeigte sich am Donnerstag trotz erheblicher Einbußen bei den Einnahmen überzeugt, dass sein Verein diese Krise gut überstehen werde.

Illedits: Versuchen andere Sponsoren zu gewinnen

„Ich habe gestern meine Funktionäre zusammengeholt und sie eben auch über die aktuelle Lage informiert. Ich habe ihnen auch mitgeteilt, dass dieses Sponsoring in der Gesamthöhe von 60.000 Euro fehlen wird. Das ist für meinen Verein ein riesiger Brocken, also wäre es für andere auch. Wir haben vorsichtig, ohnehin durch Covid-19, budgetiert, aber das war natürlich nicht planbar. Wir werden versuchen, andere Sponsoren zu gewinnen und unsere ganzen Maßnahmen so zurückzufahren, dass wir doch auch dieses Jahr gut überstehen“, so Illedits.

Vonseiten des Vereins SV Mattersburg gab es auch am Donnerstag bisher keine Stellungnahme, wie es mit dem Club und dem Bundesliga-Team weitergeht. Eine clubinterne Sitzung soll stattgefunden haben. Ergebnisse sind nicht bekannt.