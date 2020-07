CoV-Tests: Pflegeheimbewohner negativ

Im Pflegeheim im Bezirk Oberwart wurde eine weitere Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet, alle anderen Tests sind negativ, teilte der Koordinationsstab Coronavirus des Landes am Donnerstag mit. Rund 150 Personen wurden auf Covid-19 getestet, nachdem es positive Fälle gab – mehr dazu in Zwei Coronavirus-Fälle in Pflegeheimen. Die positiv getestete Mitarbeiterin wurde bereits vor der behördlich angeordneten Beprobung unter Quarantäne gestellt. Im Pflegeheim im Bezirk Güssing wurden alle Personen negativ getestet.

Bewohner alle negativ

Die Tatsache, dass in beiden Einrichtungen keine einzige Bewohnerin bzw. kein einziger Bewohner positiv auf das Virus getestet wurde, belege dass den Schutzmaßnahmen in den burgenländischen Altenwohn- und Pflegeheimen Rechnung getragen werde, so der Krisenstab.