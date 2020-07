Commerzialbank: Pucher will kooperieren

Martin Pucher sei an einer lückenlosen Aufklärung gegenüber den Behörden interessiert – das teilte die Wiener Rechtsanwaltskanzlei WKK-Law nach Bekanntwerden des Skandals bereits am Mittwochvormittag mit. Der bekannte Wirtschafts- und Finanzrechtsexperte Norbert Wess vertritt Pucher in der Causa – er ist auch Rechtsbeistand von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser im BUWOG-Prozess.

Pucher wolle proaktiv Sachverhalte darlegen

Pucher wolle den Behörden proaktiv die Sachverhalte darlegen – man stehe diesbezüglich auch bereits mit dem Regierungskommissär, der nun formal mit der Leitung der Bank betraut ist, in Kontakt, sagte Wess. „Ich bin sehr zuversichtlich, so wie mir das auch kommuniziert worden ist, dass wir schon nächste Woche gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern des Regierungskommissärs forensisch dann in der Bank diese Unterlagen sichern können und die schwierigen Fälle und die Fälle die dann im Raum stehen, eben aufklären und erklären können“, so Wess.

ORF

Bilanzen wurden frisiert

Ansonsten könne man noch nicht viel sagen, es brauche noch Zeit um die Situation beurteilen zu können. Man hoffe aber, dass die bisher kursierenden Summen so einfach nicht stimmen. Dass derart große Beträge einfach verschwunden wären, entspräche nicht seinem derzeitigen Informationsstand, so der Anwalt. Man müsse aber noch zuwarten. Fest stehe, dass man Bilanzen frisiert habe, so Wess. „Was jedenfalls im Raum steht und der Mandant ja gegenüber den Behörden schon kommuniziert hat ist, dass man aufgrund der immer strenger werdenden Bestimmungen, was die Eigenmittelunterlegungen betraf, hier bei den Bilanzen unrichtige Angaben gemacht hat“, sagte Wess.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen bereits am Mittwoch aufgenommen. Der Akt werde nun geprüft, heißt es auf Nachfrage des ORF Burgenland. Ob und weswegen gegen weitere Beteiligte ermittelt wird, lasse sich derzeit noch nicht sagen.