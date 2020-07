Umwelt

Start Holzwurmbekämpfung in Haydnkirche

Bereits im Vorjahr sind in der Haydnkirche in Eisenstadt massive Schäden am Inventar festgestellt worden – schuld daran sind wie berichtet Holzwürmer. Sie haben nahezu jeden aus Holz gefertigten Teil der Kirche befallen. Am Dienstag beginnt ein großes Sanierungs- bzw. Schädlingsbekämpfungprojekt.