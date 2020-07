Weiterbildung für Jäger

„Es gibt verpflichtende Seminare , insbesondere für die Aufsichtsjäger, die sich weiterbilden müssen, um ständig auf dem neuesten Stand zu sein“, so Landesjägermeister Roman Leitner. Auch für die sogenannten „kundigen Personen“ – jene Jäger, die das Wildfleisch auf Tauglichkeit untersuchen – sei ständige Fortbildung wichtig, um alles zu erkennen, damit nur hochwertiges Wildbret in den Umlauf gebracht wird, so der Landesjägermeister.

ORF

Die Seminare finden in der Werkstatt Natur in Marz, im jagdlichen Bildungszentrum in Güssing, sowie je nach Bedarf in allen Bezirken des Burgenlandes statt. Sogenannte „kundige Personen“ müssen alle sechs Jahre zur Nachschulung.

Umfangreiches Kursangebot

Die Seminare des Landesjagdverbandes stehen nicht nur Mitgliedern, sondern allen interessierten Personen zur Verfügung. „Der burgenländische Landesjagdverband bietet mit über 70 Kursterminen und über 40 Kursthemen pro Jahr eines der umfangreichsten Weiterbildungsprogramme in diesem Bereich im deutschsprachigen Raum“, so der Leiter der „Werkstatt Natur“ Roman Bunyaj. Letztes Jahr gab es über 800 Teilnehmer.

Laut Leitner werde die Bereitschaft zu Seminaren zu kommen immer höher – insbesondere bei den jugendlichen Jägern – da die noch gewohnt seien, dass man sich ständig weiterbilden müsse. Angeboten werden neben Fachseminaren für Jägerinnen und Jäger etwa auch Kochseminare – hier lernen auch viele Nichtjäger, wie einfach die Zubereitung von Wildbret funktioniert.