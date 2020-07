Mars Breitenbrunn: Gespräche zwischen Land und Ritter

Im Oktober des Vorjahres kündigte Mars Österreich die Schließung der Fabrik in Breitenbrunn mit Ende 2020 an – mehr dazu in Mars: Werk in Breitenbrunn soll geschlossen werden. Mit 110 Mitarbeitern wurden dort Rollwaffeln produziert – mehr dazu in Mars-Schließung trifft Breitenbrunn hart. Als im Mai bekannt wurde, dass Ritter die Waffelfabrik kauft, zeigte sich das Land erfreut und bot Unterstützung an – mehr dazu in Breitenbrunn: Mars verkauft Fabrik an Ritter.

Wachstum des Standorts angestrebt

Laut einer Aussendung des Landes habe es ein erstes Gespräch zwischen den Geschäftsführern von Ritter Sport und Wirtschafts- und Arbeitsmarktlandesrat Christian Illedits (SPÖ) gegeben. Demnach soll im ersten Geschäftsjahr eine dementsprechende Auslastung der Produktion erzielt werden und rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt werden. In weiterer Folge werde ein Wachstum des Standorts angestrebt.

Land Burgenland

Illedits: „Arbeitsplätze werden gesichert“

“Dieser Wachstumsgedanke ist gerade in Zeiten der Coronavirus-Krise für die Region und das Land Burgenland sehr wertvoll, da Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden. In weiterer Folge soll auch der Fokus auf die Lehrlingsausbildung gerichtet werden“, so Illedits.

Produktionsstart Anfang 2021

Ende November soll die Betriebsstätte geschlossen werden. Mit der Übernahme von Ritter Sport, soll die Produktion dann Anfang des nächsten Jahres anlaufen. Die Markenproduktion für Amicelli, Fanfare und Banjo sollen an diesem Standort durch Ritter Sport weiter fortgesetzt werden. Für die Produktion werden Mitarbeiter im Bereich der Mechatronik und Automatisierungstechnik gesucht.