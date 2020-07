Oberwart: Zwei Einbrüche – Spuren gesichert

In einer Reihenhausanlage, die derzeit gebaut wird, wurde ein Lagerraum einer Baufirma aufgebrochen. Die versperrte Holztüre wurde aufgebrochen bzw. aus den Angeln gehoben. Aus dem Raum wurde Werkzeug mitgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Samstag.

Hochpreisiges Werkzeug gestohlen

Der zweite Vorfall ereignete sich am Betriebsgelände des Abfallsammelzentrums. Die Täter gelangen in das Gelände indem sie ein Vorhangschloss mit der Halterung gewaltsam abschlugen. In der Betriebswerkstätte wurden Spinde, Rollkästen, Werkzeugwägen und Aufbewahrungsboxen aufgebrochen und ebenfalls hochpreisige Werkzeuge mitgenommen. Neben den Werkzeugen bedienten sie sich noch bei einem freistehenden Abrollcontainer und nahmen eine unbekannte Menge an Kupferkabeln mit.

Spuren gesichert

An beiden Tatorten konnten von den Tatortbeamten des Bezirkskommandos Oberwart Spuren gesichert werden. Ein Tatzusammenhang der beiden Vorfälle wird vermutet. Der entstandene Schaden durch die beiden Taten liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.