Scheune in Neuberg abgebrannt

Die Feuerwehren Neuberg, Güttenbach und Güssing wurden um 20.00 Uhr am Freitag alarmiert, sagte der Neuberger Ortsfeuerwehrkommandant Harald Knor. „Beim Eintreffen haben wir bemerkt, dass das Nebengebäude in Vollbrand steht. Wir haben die Feuerwehr St. Michael noch nachalarmiert und dann mit einem umfassenden Löschangriff versucht, das Ganze in Schach zu halten und ein weiteres Ausbreiten auf die anderen Gebäude zu verhindern. Das Wohngebäude ist verschont geblieben, es sind lediglich die weiteren Nebengebäude und Lagerräume betroffen gewesen“, so Knor.

Fotostrecke mit 10 Bildern FF Neuberg FF Neuberg FF Neuberg FF Neuberg FF Neuberg FF Neuberg FF Neuberg FF Neuberg FF Neuberg FF Neuberg

93 Feuerwehrleute im Einsatz

Eine Scheune und ein Nebengebäude sind vollständig ausgebrannt. Mit Hilfe eines Baggers mussten die Gebäude ausgeräumt und der Dachstuhl abgetragen werden. 93 Feuerwehrmänner und -frauen von den Feuerwehren Neuberg, St. Michael, Güttenbach und Güssing haben rund sechs Stunden lang gegen die Flammen angekämpft. Die Feuwerwehren waren mit 16 Fahrzeugen im Einsatz. Um 23.00 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Die Nachlöscharbeiten fanden bis Samstag 02.00 Uhr früh statt. Die Schadenssumme und die Brandursache sind bis dato noch nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.