Covid-19 trifft Unternehmen unterschiedlich

Die Stahlbaufirma Aigner kam 2015 aus Niederösterreich nach Pöttelsdorf (Bezirk Mattersburg). Die Geschäfte liefen ausgezeichnet – bis zur Coronavirus-Pandemie. Schon vorher spürte die Firma die Probleme in der Automobilbranche. Im März habe sich die Lage dramatisch zugespitzt, so der Geschäftsführer Gerald Aigner. Dass die Bundesregierung den Unternehmen Hilfsprogramme anbietet, findet er positiv, aber: „Es ist sehr kompliziert, Formulare richtig auszufüllen. Wir haben Kurzarbeit angemeldet, haben sie aber nur mit ein paar Leuten in Anspruch genommen, weil wir dann die Aufträge bekommen haben. Ob wir die Kurzarbeit im September wieder brauchen, wissen wir leider nicht“, so Aigner.

Aigner: Großaufträge sichern Auslastung

Aigner hat zwei Großaufträge an Land gezogen – von Kunden, die bisher in Rumänien fertigen ließen. Diese Aufträge sichern derzeit die Auslastung der Firma. „Die Aufträge sind Ende August, Anfang September abgearbeitet. Wie es dann ausschaut wissen wir nicht, wir wollen jetzt natürlich punkten mit Qualität, mit Liefertermin-Treue, bei den neuen Kunden, die vermehrt im Osten eingekauft haben. Dass sie auch ständig bei uns bestellen und nach der Krise nicht wieder in den Osten zurückgehen“, so Aigner.

Werfring: Investitionen und zusätzliche Mitarbeiter

Ganz anders ist die Lage bei der Firma Werfring in Marz (Bezirk Mattersburg). Sie baut Förderbänder, Transportanlagen und Sondermaschinen und freut sich über volle Auftragsbücher. Zu den Kunden zählen große Konzerne aus der Lebensmittel-, Getränke und der Pharmaindustrie. Branchen, die in Zeiten der Coronavirus-Pandemie besonders gefordert waren und bei denen die Maschinen rund um die Uhr in Betrieb waren. Werfring profitiert davon, wobei das Unternehmen gegenüber ausländischen Mitbewerbern einen Startvorteil hat, so Geschäftsführer und Inhaber Martin Werfring: „Der besteht im Wesentlichen darin, dass wir zentral sind, sprich kommt eine neue Coronavirus-Welle, müssen Grenzen wieder geschlossen werden, kommt ein neuer Lockdown, hat man einen entscheidenden Vorteil, weil man Vorort ist.“

Auf staatliche Hilfe konnte Werfring bisher verzichten. Die Firma hat investiert und will zusätzliche Mitarbeiter, darunter drei Lehrlinge einstellen.