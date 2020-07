Chronik

Deutschkreutz: Musik im Weingarten

Die Coronavirus-Pandemie sorgt in vielen Wirtschaftszweigen für Turbulenzen, besonders im Tourismus. Im Burgenland ist das auch ein Schlag für die Weinwirtschaft. Kreative und unübliche Ideen sind gefragt. In Deutschkreutz zum Beispiel plant man heuer statt dem Rotweinfestival Mittelburgenland, einfach ein Klavier mitten in die Weingärten zu stellen.