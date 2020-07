Wohnbauförderung soll attraktiver werden

Für viele Burgenländerinnen und Burgenländer ist das eigene Haus ein Lebenstraum. Meist sind aber Kredite notwendig, um sich diesen Traum zu erfüllen. Da die Zinssätze bei den Banken schon längere Zeit niedrig sind, soll mit 1. Jänner auch die Wohnbauförderung attraktiver werden. Man habe im Bereich der Darlehenskonditionen eine Fixverzinsung mit O,9 Prozent auf 30 Jahre bei gleichbleibender Annuität fixiert, sagte Dorner. Das sei ein höchst attraktiver Zinssatz, der sich letztendlich auch mit dem privaten Sektor matchen könne. Man habe den Vorteil eines niedrigen Zinssatzes und die Sicherheit einer Fixverzinsung.

ORF

Mehr Geld für Sanierung

Ein weiterer Fokus der Anpassung der Wohnbauförderung liegt im Bereich der Sanierung. Auch hier gebe es in Zukunft mehr Geld, so Dorner. Man wisse, dass man die Sanierungsquote erhöhen müsse. Deswegen wolle man den maximalen förderbaren Betrag der energetischen Sanierung, der derzeit bei 30.000 Euro gedeckelt sei, auf 45.000 Euro anheben. Man wolle auch die Förderquote bei den sonstigen Verbesserungs- und Erhaltungskosten im Bereich der umfassenden energetischen Sanierung von 25 Prozent auf 50 Prozent anheben.

Höhere Förderungen für ökologisches Bauen

Mehr Geld gibt es auch, wenn der Häuslbauer auf ökologische Baustoffe setzt. Wer ökologisch baut, kann sein Basisdarlehen um bis zu 40 Prozent erhöhen. Dachbegrünungen und vertikale Außenbegrünungen werden bei Neubau oder Sanierung gefördert. Weiters werden Förderungen für die Dach- und Außenfassadenbegrünung eingeführt und es sollen finanzielle Anreize geschaffen werden, wenn in Abwanderungsgemeinden Wohnraum geschaffen wird, sagt Dorner. Auch für bodenverbrauchssparendes Bauen werden die Förderungen erhöht. Neu ist auch der „Bonus Abwanderungsgemeinden“: Wer in einer Abwanderungsgemeinde (ab zwei Prozent Abwanderung) baut oder saniert, erhält bis zu 15.000 Euro Darlehenserhöhung.

Grüne begrüßen Ökologisierung

Die Grünen begrüßen die angekündigten Schritte zur Ökologisierung der Wohnbauförderung. Das Burgenland werde als letztes Bundesland den Öko-Index OI3 zur Berechnung von möglichen Fördersummen für die Wohnbauförderung einführen. Damit werde Treibhausgas-Potenzial, Versauerungspotenzial und der Bedarf an Energie mit in die Wohnbauförderung einbezogen. Das sei ein wichtiger Schritt in Richtung Ökologisierung im Wohnbau. Wer mit Ökostoffen baut, solle belohnt werden, so die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik. Sie sieht auch ihre Forderung nach Subventionen zur Beschattung und Begrünung von Gebäuden zum Teil umgesetzt.

FPÖ: Änderungen gehen nicht weit genug

FPÖ-Klubobmann Tschürtz gehen die Änderungen nicht weit genug: Die Überarbeitung der Richtlinien sei enorm wichtig, leider konzentriere sie sich ausschließlich auf die Darlehensbegründung. So müsse etwa die Dauer der Laufzeit nochmals überarbeitet werden, da es keine vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeit gebe. Auch eine Verbesserung der Wohnbeihilfe, welche den Armutsgefährdeten im Burgenland im Rahmen der Wohnbauförderung zu Verfügung stehe, sei leider gar nicht angedacht.