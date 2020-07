Landtag: Bilanz und Ausblick

Am 17. Februar begann mit der Konstituierung und Angelobung der Landesregierung heuer die neue Gesetzgebungsperiode nach der Landtagswahl. Zwei Themen prägten die vergangenen sechs Monate – das Covid19-Maßnahmenpaket und die Verfassungsreform. Die Coronavirus-Pandemie stellte eine große Herausforderung für den burgenländischen Landtag dar, die aber bewältigt wurde, so Landtagspräsidentin Verena Dunst.

Bisher 68 Tagesordnungspunkte

„Wir hatten 68 Tagesordnungspunkte. In dieser Periode haben natürlich die Fragestunden nicht so wie sonst stattgefunden – daher haben nur drei Fragestunden stattgefunden, aber wir haben einen 300-prozentigen Anstieg an schriftlichen Anfragen. 18 mündliche Anfragen wurden hier von den Abgeordneten gestellt. Wir haben 13 Gesetzesanträge beschlossen und 29 Entschließungen behandelt“, so Dunst.

ORF

Verfassungsreform bringt viele Veränderungen

Ein großer Brocken war die Verfassungsreform, die im Landtag viele Veränderungen bringt – wie zum Beispiel den Klubstatus ab zwei Mandaten und auch die Stärkung der Opposition, erklärte Landtagsdirektorin Elisabeth Neuhold – mehr dazu in Landtag: Debatte über Wohnbau-Causa. „Der zweite große Punkt ist, dass wir mit dieser Reform, österreichweit einzigartig was die Landtage betrifft, auch Minderheiten in Untersuchungsausschüssen verankert haben.“

Rekordzugriffe auf Livestreams

Besucher waren in den vergangenen Sitzungen im Landtagssitzungsaal nicht möglich, dafür habe es Rekordzugriffe auf den Live-Stream der Landtagssitzungen gegeben. Rund 15.300 Personen haben bei den sieben Sitzungen auf die Online-Übertragung des Landtages zugegriffen. Über die Sommermonate soll eine weitere Demokratieoffensive, die die Bevölkerung noch mehr einbeziehen soll, ausgearbeitet werden. Die erste Landtagssitzung nach der Sommerpause soll am 9. September stattfinden.