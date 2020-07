Studie: 50 Prozent Bio sind möglich

In den kommenden sieben Jahren soll der Bio-Flächenanteil im Burgenland massiv auf 50 Prozent im Jahr 2027 steigen. Eine Machbarkeitsstudie des Forschungsinstituts für biologischen Landbau gibt dem Vorhaben nun guten Chancen – wenn sich die Wachstumsraten der vergangenen Jahre ähnlich fortsetzen. Das hängt natürlich auch davon ab, ob sich die attraktiven Preise halten können. Denn durch ein größeres Bio-Angebot könnten auch die Preise fallen und den Markt so unter Druck setzen.

Vielfalt in der Landwirtschaft stärken

Darum empfiehlt die Studie bestimmte Zielsetzungen wie etwa die Steigerung der Vielfalt der Kulturarten in der Landwirtschaft, sagte Studienleiterin Susanne Kummer. Im Burgenland sei es wirklich möglich, sehr viele verschiedene Kulturarten wie Obst, Gemüse, Wein und verschiedenste Ackerkulturen sehr erfolgreich anzubauen. Dennoch würden drei Kulturarten die Flächen dominieren, nämlich Winterweizen, Körnermais und Sojabohne.

Die Studie empfiehlt, verstärkt mit Gastronomie und Tourismus zusammenzuarbeiten und Wissen und Information über die Bio-Wende stärker zu vermitteln: sowohl an Konsumenten als auch an Bauern oder in Schulen. Außerdem habe die Bio-Wende positive Effekte auf das Klima, sagte SPÖ-Agrar-Landesrätin Astrid Eisenkopf. Die Studie bestätige, dass alle untersuchten Bioprodukte sowohl pro Hektar als auch pro Kilogramm Lebensmittel geringere Treibhausgas-Emissionen aufwiesen als vergleichbare konventionelle Produkte. Die Machbarkeitsstudie belege also, dass die Bio-Wende nicht nur gut für Gesundheit und Natur, sondern auch für das Klima sei.

Die ökologischen Auswirkungen in Zahlen

Die Machbarkeitsstudie beleuchtet, wie sich die angestrebten 50 Prozent Bio-Flächenanteil bis zum Jahr 2027 ökologisch und wirtschaftlich auswirken: Die Treibhausgas-Emissionen würden um sechs Prozent sinken. Die Nitratemissionen ins Grundwässer würden um 5,5 Prozent sinken. Es bräuchte deutlich weniger Pestizide, weil auf zusätzlich rund 28.000 Hektar Bioflächen keine chemisch-synthetischen Pestizide eingesetzt würden und wirtschaftlich wären höhere Deckungsbeiträge zu erwarten.

