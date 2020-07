Jano verlängert beim SV Mattersburg

Der spanische Abwehrchef bleibt für zwei weitere Jahre bei Mattersburg. Jano spielt seit 2014 beim SVM, der 33-Jährige absolvierte für Mattersburg bisher 221 Pflichtspiele und schoss dabei insgesamt zehn Tore.

Der SVM wird auch im kommenden Jahr in der höchsten Spielklasse spielen. Die Mannschaft hat sich zuletzt zunehmend verjüngt. Wechselgerüchte gibt es unter anderem um Torhüter Markus Kuster und Top-Torschützen Andreas Gruber. Auch auf der Trainerbank zeichnet sich in der Sommerpause ein Wechsel ab – Franz Ponweiser, der nicht nur Cheftrainer, sondern auch sportlicher Leiter des SV Mattersburg ist, könnte seinen Platz auf der Bank an Co-Trainer Markus Schmidt übergeben.