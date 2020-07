Chronik

Mann soll 29-Jährige schwer verletzt haben

In Rechnitz (Bezirk Oberwart) ist es am Wochenende zu einem Gewaltverbrechen gekommen. Die Landespolizeidirektion bestätigt einen Bericht in der aktuellen „Kronen Zeitung“, dem zufolge ein 32-jähriger Mann einer 29-jährige Frau Stichverletzungen zugefügt haben soll.