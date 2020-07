Heimbetreiber fordern verbindliche Regeln

Das Altenwohnheim in Oberwart kann vorerst Entwarnung geben. Der hochbetagte Mann, der an Covid-19 erkrankt ist, wird isoliert im Krankenhaus Güssing behandelt. Die anderen Bewohnerinnen und Bewohner und die Belegschaft seien mit negativem Ergebnis getestet worden, sagte Geschäftsführer Marc Seper. Man wolle in den nächsten Tagen auch eine zweite Testreihe durchführen, um im Endeffekt doch eine gewisse Sicherheit zu haben. Derzeit sehe es ganz gut aus, aber man wolle noch die nächsten Tage abwarten, um dann endgültig Entwarnung geben zu können.

Bisher nur vage Empfehlungen

Bis Mittwoch ist das Altenwohnheim für Besucher geschlossen, ab Donnerstag wird es schrittweise und unter strengen Auflagen wieder geöffnet. Das konkrete Vorgehen in solchen Fällen obliegt der Heimleitung, sie kann und muss nach eigenem Gutdünken entscheiden. Von Seiten der Gesundheitsbehörden des Bundes und der Länder gibt es nur eher vage gehaltene Empfehlungen.

Das sei nicht ideal, sagte Josef Berghofer, Leiter des Pflegeheims Haus St. Vinzenz in Pinkafeld und Sprecher der ARGE Pflegeheime im Burgenland. Die Behörden und die Betreiber der Pflegeheime sollten sich auf gewisse Maßnahmen in gewissen Situationen ganz klar verständigen und man sollte gemeinsam in dieser Situation Verantwortung tragen und das Bestmögliche tun. Denn dahinter stünden Haftungsfragen, dahinter stehe ein Imageverlust und dahinter stünden Leib und Leben.

Illedits sieht Bund am Zug

Berghofer stellte dem Bund und dem Land bereits ein Modell für ein einheitliches Vorgehen vor. Man sei auf vorsichtiges Interesse gestoßen, auch bei Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ). Auch aus dessen Sicht ist es nicht ideal, den Zugang zu den Heimen ausschließlich über die jeweiligen Hausordnungen zu regeln. „Wie eben Besuchsregelungen schon da waren, das haben die Häuser sehr unterschiedlich gemacht und ich war eigentlich nicht immer sehr glücklich und auch die Angehörigen waren nicht immer sehr glücklich“, so Illedits. Aus der Erfahrung der letzten Monate sei klar geworden, dass es hier generelle Regelungen geben sollte. In erster Linie sei der Bund am Zug, so Illedits.