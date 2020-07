Totalausfall bei Marillenernte

35.000 bis 40.000 Marillenbäume gibt es in Kittsee und Umgebung. Der Großteil der Bäume blieb heuer ohne Früchte. Der Frost im April hat den Marillenkulturen schwer zugesetzt, sagte die Obfrau des Vereins „Kittseer Marille“, Maria Bezenek-Salvamoser. „Im April war eine zweite Frostperiode mit drei bis fünf Nächten wo es zwischen minus zwei bis minus fünf, zum Teil sogar mit minus sieben Grad hatte. Das war leider schlecht für unsere Marillenblüte“, so Bezenek-Salvamoser.

Durch den Frost sind die Blüten und die bereits entstandenen kleineren Früchte im April abgefroren. Das ganze Ausmaß des Schadens ist erst jetzt in der Haupterntezeit sichtbar. Es gibt um bis zu 95 Prozent weniger Marillen als in den vergangenen Jahren, sagte Bezenek-Salvamoser. „So etwas war eigentlich die letzten 40 Jahre – seit ich mich erinnern kann – noch nicht da, dass keine oder so wenig Marillen da waren“, so Bezenek-Salvamoser.

Die finanziellen Einbußen bei den Marillenproduzenten sind groß – die meisten bewirtschaften ihre Bäume aber im Nebenerwerb und sind deshalb nicht finanziell davon abhängig. Eine Belastung sei es aber trotzdem, sagte der Kittseer Marillen-Bauer Manuel Frey. „Zum Glück haben wir einige Ansparungen gemacht, daher ist es finanziell noch im grünen Berich. Aber wenn das drei Jahre hintereinander ist, haben wir ein Problem“, so Frey.

Vereinzelt tragen die Bäume zwar, der Großteil ist aber grün geblieben und nicht wie Anfang Juli üblich – leuchtend orange. „Die Qualität ist sehr gut von denen, die da sind. Sie sind heuer nach dem vielen Regen nach dem Frost extremst groß und schmecken tun sie auch gut“, sagte Frey.

Im ganzen Land Einbußen bei Marillenernte

Die wenigen Marillen, die es heuer gibt, werden als Tafelobst verkauft oder zu Säften, Schnäpsen oder Marmeladen weiterverarbeitet. Der Verkaufsstand des Vereins „Kittseer Marille“ wird heuer erst gar nicht aufgestellt. Es gibt ganz einfach zu wenige Früchte, um die Nachfrage decken zu können.

Probleme gibt es nicht nur in Kittsee. Auch im restlichen Burgenland gibt es heuer kaum Marillen – etwa im Raum Eisenstadt oder in Rechnitz, hieß es von der Landwirtschaftskammer Burgenland. Von der Rekordernte des Vorjahres sei man meilenweit entfernt. Sich vor dem Frost zu schützen, sei jedenfalls schwierig, heißt es vom Verein „Kittseer Marille“.