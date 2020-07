Chronik

Lkw stürzte bei Ausweichmanöver um

Am Montagnachmittag ist es in Rauchwart (Bezirk Güssing) zu einem Lkw-Unfall gekommen. Der Lkw war mit einem mit Brennholz beladenen Anhänger in Richtung Olbendorf unterwegs, als er bei einem Ausweichmanöver von der Straße abkam und umstürzte.