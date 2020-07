Screenings: Bisher 7.274 Personen getestet

In den ersten beiden Phasen wurde ein positiver Fall registriert – mehr dazu in Coronavirus-Fall in einem Pflegeheim. Getestet wurden die Bewohner und das Personal der Altenwohn- und Pflegeheime, der Krankenanstalten, der Hauskrankenpflege sowie der Rettungsdienste. Außerdem wurden niedergelassene Ärzte und Zahnärzte sowie ihr Ordinationspersonal getestet. Auch in Behinderteneinrichtungen wurden Screenings durchgeführt, um Erkrankte ohne Symptome zu finden und entsprechende Maßnahmen einleiten zu können, betonte der Koordinationsstab.

Insgesamt 17.535 Burgenländer getestet

Die Screening-Testungen werden generell auf freiwilliger Basis durchgeführt. Bei den bisher gescreenten Einrichtungen habe es eine „große Beteiligung von Personen, die einer Beprobung zugestimmt haben“, gegeben, so der Koordinationsstab. Getestet werde vor Ort in den Einrichtungen, aber auch teilweise mit Drive-In-Testungen. Insgesamt wurden im Burgenland bisher 17.535 Personen getestet.

Zwei Neuinfektionen seit Montag

Laut dem amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums sind im Burgenland derzeit 16 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind um zwei mehr als am Montag. Auch die Anzahl der genesenen Personen bleibt bei 337. Die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Burgenland liegt bei 364.