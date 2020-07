Sicherheitsmaßnahmen auf Schlachthöfen

Der Schlachthof Strobl in Ollersdorf ist ein Familienbetrieb, der schon seit einem halben Jahrhundert besteht. Pro Woche werden rund 250 Schweine und bis zu zehn Rinder geschlachtet und zerteilt. Hygiene und Sicherheit haben im Betrieb einen hohen Stellenwert – ganz besonders in Coronavirus-Zeiten. Nachdem die Hygieneanforderungen im Lebensmittelbereich ohnehin schon sehr hoch seien, sei es nur mehr ein kleiner Schritt, Desinfektionsmittel und Masken zu verwenden, sowie den Sicherheitsabstand einzuhalten, sagte Geschäftsführer Martin Strobl: „Im Großen und Ganzen ist das für uns Normalität.“

Kleine Betriebsgröße als Vorteil

Der Betrieb beschäftigt insgesamt neun Mitarbeiter. Also ein Unternehmen, dass mit den großen Schlachthöfen – etwa in Deutschland, wo ein massiver Coronavirus-Ausbruch bei einem Fleischkonzern Schlagzeilen machte – nicht vergleichbar ist. In Zeiten wie diesen sei das ein Vorteil, meinte Strobl. Das Personal fahre jeden Tag nach Hause zur Familie, man hoffe das dadurch die Situation entschärft werde. In Deutschland gebe es Personalhäuser, wo die Gewährleistung des Sicherheitsabstandes sicher nicht so gegeben sei wie in dem Familienbetrieb.

Jederzeit zu Testungen bereit

Im Schlachthof ist es feucht und kühl. Das ist günstig für das Virus. Der Familienbetrieb stehe für Coronavirus-Tests jederzeit bereit, sagte Strobl. Er habe aus den Radio-Nachrichte erfahren, dass es in anderen Bundesländern mit größeren Schlachthöfen bereits Tests gebe, im Burgenland gebe es nur kleine Betriebe. „Aber wenn eine Testung kommt – kein Problem, wir machen mit“, so Strobl. Der Schlachthof in Ollersdorf ist ein Regionalversorger, der nahezu alle Fleischerbetriebe der Region mit Frischfleisch versorgt.