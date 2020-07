Klettern liegt im Trend

Beliebte Kletterziele sind der Schneeberg und auch die Hohe Wand in Niederösterreich. Aber auch im flachen Burgenland geht es bergauf – zum Beispiel in St. Margarethen. Der Römersteinbruch ist für die heimischen Alpinisten längst kein Geheimtipp mehr – und hat seine Besonderheiten, was ihn wohl zum beliebtesten Ort der burgenländischen Kletter-Szene macht.

„Was wir im Römersteinbruch haben ist etwas Besonderes – es ist Sandstein, das gibt es eher selten. Er ist an vielen Stellen fest, das nutzen wir zum Klettern“, so Johannes Pock von der Alpenverein Sektion Burgenland.

ORF

Mitgliederanzahl ist steigend

Seilklettern und Bouldern – also Klettern ohne Seil und Gurt – gewinnen immer mehr an Beliebtheit. Diesen Trend spürt auch die burgenländische Sektion des Alpenvereins. Die Sektion gibt es mittlerweile seit mehr als 50 Jahren – die Anzahl der Mitglieder steigt. „Es gibt einen enormen Mitgliederzuwachs, den wir vor allem dem Klettern zuschreiben können. Es sind Kinder, die klettern möchten – und für die ist es auch ideal“, meinte Pock.

Abschalten und den Geist trainieren – nur zwei Vorzüge, warum auch immer mehr Erwachsene Gefallen am Klettern finden. „Für mich ist es ein Herunterkommen, um nach der Arbeit den Stress abzubauen. Beim Klettern konzentriert man sich auf den nächsten Griff und Tritt, alles andere ist vorbei. Man kann sich auf das Klettern konzentrieren und dadurch entspannen“, sagte Thomas Fillipich aus Eisenstadt. „Es hat etwas von Freiheit. Der Erfolg, wenn man sich richtig bewegt – die Mischung zwischen Technik und Vertrauen in den Sicherungspartner“, so Pock.

ORF

Kletterhallen im Winter

Angst aber vor allem Respekt sind ständige Wegbegleiter beim Klettern – auch bei den routinierten Sportlern. Die heimische Sektion des Alpenvereins bietet laufend Kurse an – die Ausrüstung ist dabei selbst zu organisieren. Die Termine sind auf der Homepage zu finden.

Neben dem Römersteinbruch zählen auch der Adlerfelsen zwischen Oslip und Rust, sowie der Hölzelstein zwischen Schützen und Oggau zu den beliebtesten Kletter-Orten im Burgenland. Auch im Winter muss aufs Klettern nicht verzichtet werden – dank der Kletterhallen in Eisenstadt und Steinbrunn.