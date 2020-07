Sagartz: Burgenland profitiert von CoV-Hilfe

Gemeinsam könne man den Weg aus der Krise schaffen, so Sagartz. Positive Strategien zur Krisenbewältigung ortet er allerdings nur bei der türkis-grünen Bundesregierung. So würden beispielsweise die burgenländischen Gemeinden vom Bund mit 31 Millionen Euro unterstützt. Von den Steuerstundungen habe das Burgenland bis Juni bereits in der Höhe von 150 Millionen Euro profitiert und auch die Kurzarbeit sei ein Erfolgsmodell, so Sagartz. Mehr als 56 Millionen Euro seien vom Bund im Burgenland für Kurzarbeit investiert worden. Das sei ein wichtiger beitrag, um Beschäftigungszahlen und Betriebe zu stärken, so Sagartz.

Die Unterstützungsmaßnahmen der SPÖ-Landesregierung wie das Burgenland-Bonusticket für den Tourismus, das 30-Millionen-Euro-Hilfspaket für die Wirtschaft und die Kulturförderungen kritisierte Sagartz dagegen als nicht ausreichend und nicht nachhaltig. Im Vergleich zu den „massiven Ausgaben des Bundes zur Krisenbewältigung“ sei „der eigentlich Tropfen auf dem heißen Stein seitens des Landes“ keine adäquate Unterstützung. Sagartz fordert vom Land erneut die Umsetzung des von der ÖVP vorgeschlagenen 100-Millionen-Euro-Startpakets für Arbeitnehmer, für die Land- und Forstwirtschaft, für Gemeinden und für Unternehmen – mehr dazu in ÖVP will Startpaket für das Burgenland (burgenland.orf.at, 20.5.2020).