Doskozil: Kritik an Tanner wegen Eurofighter

Bereits Montagnachmittag hatten SPÖ, NEOS und FPÖ unter anderem davon gesprochen, dass sich Österreich damit vom Eurofighter-Konzern abhängig mache. Am Montagabend war Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), ehemaliger Verteidigungsminister in den Jahren 2016 und 2017 zu Gast in der Zeit im Bild 2 – und übte scharfe Kritik.

„Ich sage das ganz offen – das habe ich in der Vergangenheit nicht gemacht – mittlerweile ist das größte Problem des österreichischen Bundesheeres – die Frau Minister Tanner, die nicht mit dem Generalstab kommuniziert – die sich persönlich abschotet und in Wirklichkeit keine Entscheidungen trifft“, so Doskozil.

Doskozil: „Auf günstigeres System umsteigen“

In der Sache führt Doskozil aus, dass die Grundlagen seit 2017 auf dem Tisch liegen würden. Man könne statt der demnächst allein für die Luftraumüberwachung zuständigen Eurofighter auf ein günstigeres System umsteigen – Flugzeuge leasen , oder gebrauchte Modelle beschaffen, meinte Doskozil. Er meinte weiter, dass wenn man nun bei Airbus-Flugzeugen bleibe, bis der Rechtsstreit mit dem Konzern entschieden sei, werde das noch Jahre dauern und man werde eventuell ein Update für die Flugzeuge bezahlen müssen.