Durchschnittliche Maturaergebnisse

1.700 Schülerinnen und Schüler traten heuer im Burgenland zur Matura an – mehr dazu in Startschuss für schriftliche Matura. Je nach Fach und Schultyp war das Abschneiden im Bundesländervergleich unterschiedlich. Die AHS-Maturantinnen und Maturanten meisterten etwa Mathematik vergleichsweise gut: Nur 1,8 Prozent fielen in diesem Fach durch. Nur in Kärnten erzielten die Jugendlichen einen besseren Wert. In Englisch dagegen fiel die Matura schlecht aus: Mehr als zwei Prozent der burgenländischen AHS-Schülerinnen und -Schüler schafften Englisch nicht. Das ist der höchste Wert in ganz Österreich.

Anders die Situation an den BHS, also den Berufsbildenden Schulen wie etwa HTL oder HAK. Hier erreichten die burgenländischen BHS-Schüler in Englisch die zweitbesten Ergebnisse – nur die Oberösterreicher waren besser. Bei der Deutsch-Matura waren die burgenländischen BHS-Maturanten sogar die Besten unter allen Bundesländern. Die Auswertung nach Geschlecht zeigt ein gewohntes Bild: Die Mädchen haben tendenziell bessere Ergebnisse in Deutsch, die Burschen hingegen in Mathematik.