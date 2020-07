Güssing: Burg oder KUZ ausbauen?

Laut Regierungsprogramm soll es in Zukunft in allen Bezirken ein Landeskulturzentrum geben. In Güssing gibt es derzeit das landeseigene Kulturzentrum (KUZ) und die Burg, die im Eigentum einer Stiftung steht. Beide Gebäude sind sanierungsbedürftig. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sagte in der letzten Landtagssitzung, dass man in Güssing einen kulturpolitischen Meilenstein setzen wolle. Entweder solle das bestehende KUZ aus- oder neugebaut oder die Burg ausgebaut werden.

Doskozil: Nur ein Projekt finanzierbar

In die Burg müsse man laut ersten Schätzungen mit Investitionen jenseits von 40 Millionen Euro rechnen, so Doskozil. Was das KUZ Mattersburg koste wisse man, der Standort Güssing sei noch schwieriger, weil es vom Untergrund her schwierig sei und man höchstwahrscheinlich überlegen müsste, den Standort zu wechseln. Aber beides werde sich finanziell nicht ausgehen, erklärte Doskozil. Beim KUZ Mattersburg sind die Errichtungskosten mit mehr als 15 Millionen Euro veranschlagt.

Bevölkerung soll entscheiden

Jetzt ist laut dem Landeshauptmann die Bevölkerung des Bezirks Güssing am Zug: Sie soll entscheiden, in welches Objekt investiert wird. Man warte ab, was diese zwei Projekte bringen würden, sagte Güssings Bürgermeister Vinzenz Knor (SPÖ). Man werde sich das dann anschauen, aber natürlich brauche Güssing als Bezirksvorort und Kulturmetropole eine Veranstaltungslocation.

Die Güssinger ÖVP habe in der Frage Burg oder KUZ eigene Ideen, sagte Vizebürgermeister Alois Mondschein. Man fordere längst notwendige Sanierungsmaßnahmen auf der Burg, statt eines Neubaus die Unterbringung der Volks- und der Musikschule im KUZ und die Errichtung eines großen Festivals- und Veranstaltungszentrum mit Open-Air-Bereich. Die endgültige Entscheidung, ob die Burg ausgebaut oder das KUZ erweitert oder neu gebaut wird, soll Mitte 2021 fallen.