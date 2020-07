Volksanwaltschaft wieder im Dienst

Fühlt man sich von einer Behörde schlecht behandelt, dann kann man sich an die Volksanwaltschaft wenden – etwa bei einer Behördenentscheidung, beim Hausbau, oder in Mietrechtsangelegenheiten. Die Arbeit in den vergangenen Monaten – die Zeit der Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie – waren intensiv, berichtete am Montag Volksanwalt Bernhard Achitz. Grund dafür sind die vielen Verordnungen, die zum Teil sehr kurzfristig erlassen wurden, so Achitz.

„So schnell wie diese Verordnungen gekommen sind oder sich ändern, darf man sich auch nicht wundern, dass wenn ein Beamter am Freitag ins Wochenende geht und dann am Montag wieder in den Dienst kommt und dann gilt wieder eine andere Verordnung – wer hätte ihn denn darauf einschulen sollen, wie die zu handhaben ist“, so Achitz.

„Große Unsicherheit“

Beschwerden gab es etwa bei Amtshandlungen der Polizei, aber auch im Pflegebereich. Grund dafür, laut Achitz: die nicht immer gelungene Kommunikation der Bundesregierung. „Man muss schon sagen, dass die Verordnungen bekannt gemacht wurden über Pressekonferenzen der Regierung – und bei diesen Pressekonferenzen der Regierung ist nicht immer genau das erzählt worden, was auch tatsächlich in der Verordnung drinnen steht und dann hat es eine relativ große Unsicherheit gegeben, was darf man, was darf man nicht“, so Achitz.

Wieder Sprechstunden in den Bundesländern

Jetzt bieten die Volksanwälte wieder Sprechstunden in den Bundesländern an. Landtagspräsidentin Verena Dunst möchte die Bürger dazu animieren, diese Möglichkeit wahrzunehmen. „Ich weiß, dass sie das tun, aber trotzdem begegne ich immer noch vielen Menschen, die mir sagen: mein Thema ist zu klein, ich trau mich nicht – genau das ist es nicht“, so Dunst.

Am kommenden Donnerstag findet die Sprechstunde von Volksanwalt Achitz in Eisenstadt statt, in der darauffolgenden Woche dann am Mittwoch in Jennersdorf.