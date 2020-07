Für eine Saison hat die Pop-Up-Pizzeria in Neusiedl am See geöffnet. Während des Corona-Shutdowns mussten die Naglreiter Restaurants schließen, der Backbetrieb blieb weiterhin aufrecht. In dieser Zeit entstand auch die Idee das Pop-Up-Restaurant zu eröffnen.

„Beim Ausbruch des Coronavirus haben wir unsere Produktion geteilt. Dass heißt, es waren 50 Prozent von den Bäckern zu Hause. Die anderen Bäcker haben sozusagen im Betrieb gewohnt – irgendwann nach zehn Tagen kam der Wunsch nach Pizza. Dann sagte jeder, er habe schon eine bessere Pizza gegessen – also haben wir probiert – so ist das aus der Spontanität heraus geboren worden“, so Hans-Martin Naglrueiter.

ORF

Praktikumsplätze in Coronazeiten

Neben Pizza, mit regionalen Zutaten, wird auch hausgemachtes Eis angeboten und zwar Sorten, die man aus der Bäckerei Naglreiter schon kennt, wenn auch in einer anderen Form. „Es gibt ein Apfelstrudel-Eis, auch ein Topfengolatschen-Eis – ist ganz spannend. Wir haben darauf geachtet qualitativ mit hohem Fruchtanteil zu arbeiten“, sagte Naglreiter.

Durch die Coronavirus-Krise fielen auch viele Praktikumsplätze vor allem für die Schüler des Pannoneums Neusiedl am See aus. Nagelreiter sprang ein und bot fünf Schülern die Möglichkeit ihr Praktikum trotzdem zu absolvieren. „Sie wären in ganz namhaften Betrieben gewesen – tollen Hotels. Ich habe eine Praktikantin da, die das Pflichtpraktikum auf den Malediven gemacht hätte, aber nicht runter kann, jetzt habe ich es so gemacht, dass sie in die Speiseeisproduktion eingebunden habe“, so Naglreiter.

ORF

„Er rief mich an und sagte, dass er einen Pop-Up-Store hat. Und dadurch, dass ich keinen Praktikumsplatz hatte, habe ich mich gefreut und auch hier zu arbeiten, es macht mir Spaß“, so Yasmin Faheem, Praktikantin des Pannoneums. Die Pop-Up-Pizzeria hat noch bis Mitte Oktober geöffnet.