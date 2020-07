Am Sonntag gegen 20.00 Uhr wurde der Dreijährige in Wolfau in der Birnengasse von einem Pkw erfasst und niedergestoßen. Der 50-jährige Lenker übersah den aus einem Haus laufenden Buben. Der Dreijährige wurde schwer verletzt. Nach ärztlicher Versorgung wurde er in die Kinderstation des Krankenhauses Oberwart gebracht.