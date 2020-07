Coronavirus-Fall in einem Pflegeheim

Der Erkrankte weise keine Symptome auf und werde derzeit isoliert im Krankenhaus Güssing behandelt, so der Koordinationsstab. Am Samstag seinen bereits sämtliche Bewohner und das Personal des Pflegeheimes, in dem alle vorgeschriebenen Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten worden seien, einer Screening-Testung unterzogen worden. Die Auswertung der Proben habe begonnen, ein umfangreiches Contact Tracing sei eingeleitet worden. Der aktuelle Fall im Bezirk Oberwart ist erst der zweite positive Coronavirus-Test in einem burgenländischen Pflegeheim – mehr dazu in Land: Pflegebereich gut durch Krise gekommen.

Vier Fälle mehr als am Freitag

Laut dem amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums sind im Burgenland derzeit 15 Personen an Covid-19 erkrankt, das sind vier mehr als am Freitag. Die Anzahl der genesenen Personen bleibt bei 336. Die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Burgenland liegt bei 362. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus stehen derzeit im Burgenland 82 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne – das sind elf mehr als am Freitag. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit zwei an Covid-19 erkrankte Person behandelt.