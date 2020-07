ÖVP lädt Doskozil in Ibiza-U-Ausschuss

In einem Fernsehinterview vor zwei Wochen sagte Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus, dass die Idee zur Gründung dieses Institutes von Doskozil stammte. Das Institut für Sicherheitspolitik (ISP) ist in den Fokus gerückt, weil es den Verdacht gibt, dass darüber Parteispenden verschleiert worden sein könnten. Doskozil wies Gudenus’ Darstellung zurück – mehr dazu in ISP: Doskozil dementiert Beteiligung.

Befragung voraussichtlich im Herbst

Doskozils Büro bestritt zunächst auch, dass Gelder unter seiner Amtszeit ausgezahlt worden seien, kurz darauf entschuldigte sich das Büro aber für die Falschauskunft: Doskozil sei im Ausland gewesen und man habe nur unzureichende Informationen gehabt. Er komme sehr gerne, wenn er in den U-Ausschuss geladen werden, sagte Doskozil daraufhin – mehr dazu in U-Ausschuss: „Komme sehr gerne“ und Doskozil-Büro weist Gudenus-Aussagen zurück. Doskozil wird voraussichtlich im Herbst vom parlamentarischen U-Ausschuss befragt werden. Laut Verfahrensordnung muss nun Vorsitzender Wolfgang Sobotka (ÖVP) über die Reihenfolge der von den Parteien nominierten Auskunftspersonen entscheiden.

Fazekas fordert lückenlose Aufklärung

Die Ladung Doskozil in den Ibiza-U-Ausschuss sei wichtig, sagte ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. „Hier geht es um illegale Parteienfinanzierung am Rechnungshof vorbei. Wir fordern eine lückenlose Aufklärung in dieser Affäre“, so Fazekas.