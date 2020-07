Erstes Stadthotel in Oberwart

Das neue Oberwarter Hotel ist viergeschossig und wurde in einer Bauzeit von nur zwölf Monaten aus dem Boden gestampft. Errichtet wurde es von einer privaten Investoren-Gesellschaft zusammen mit dem Gastronom Klaus Glavanics aus Markt Neuhodis. Bisher habe es in Oberwart keine Übernachtungsmöglichkeiten für größere Gruppen gegeben, man habe keinen Bus unterbringen können und es gebe auch sehr viel Bedarf von Firmenkunden für ein Hotel.

Standort für Investoren entscheidend

Der Standort zwischen dem Messegelände und dem Stadtzentrum war für die Investoren sehr wichtig. Man habe schon zwei Jahre vorher einen Hotelstandort gesucht, erzählte Glavanics. Als er dann auf diesen Standort gekommen sei, habe er sich gesagt „okay, jetzt oder nie“. Das Hotel sei jetzt in einer absolut zentralen Lage, man könne zu Fuß in die Innenstadt, zum Messegelände und zum Spital. Auch das Sportzentrum liegt gleich in der Nähe.

50 Betten

Neben Touristen und Geschäftsreisenden setzen die Eigentümer auch auf Seminare. Erste Buchungen gibt es bereits. Das Hotel verfügt über 18 Doppelzimmer und zwei Apartments. In Summe sind es 50 Gästebetten. Im Erdgeschoss sind das Restaurant, ein kleines Eis-Geschäft sowie der Seminarraum untergebracht. Der gesamte Gebäudekomplex ist klimatisiert. Derzeit beschäftigt das „telegraph“ elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Errichtungskosten des Oberwarter Stadthotels belaufen sich auf rund drei Millionen Euro.