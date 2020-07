Illedits: Lehrwerkstätten aufstocken

„Jugend am Werk“ bildet aktuell 44 junge Menschen überbetrieblich zu Fachkräften in den Bereichen Metall- und Elektrotechnik aus, um sie damit nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die aktuelle Coronavirus-bedingte Arbeitsmarktsituation stelle das Land vor eine große Herausforderung – vor allem im Hinblick auf die nach wie vor hohe Jugendarbeitslosigkeit, so Illedits. Überbetriebliche Lehrwerkstätten seien ein wichtiger Bestandteil in der Fachkräfteausbildung, welche unverzichtbar für den Arbeitsmarkt seien.

Krisenbedingt weniger Lehrstellen

Man setze alles daran, Maßnahmen zu schaffen, um der Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken und überbetriebliche Lehrausbildungen und Lehrwerkstätten in den nächsten Jahren weiter auszubauen, so Illedits. Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen auf die heimischen Betriebe, würden viele geplante Lehrstellen im kommenden Herbst nicht realisiert werden können. Jugendlichen müsse dennoch eine fundierte Ausbildung garantiert werden können, um ihnen Sicherheit zu geben.

Landesmedienservice

Verbindung von Facharbeit und Kunst

In Zusammenarbeit von Lehrlingen und Ausbildern von „Jugend am Werk“ in Rotenturm mit der Künstlerin Elisabeth Ledersberger-Lehoczky wurde ein bewegliches Kunstobjekt am Vorplatz des Betriebsgeländes errichtet, das die technischen Fähigkeiten der Ausbildung im Bereich Metalltechnik, die Kreativität des Menschen als Verbindungselement zur Technik und die Gemeinschaft zum Ausdruck bringen soll. Das Objekt wurde aus verschiedenen Metallen gefertigt, wobei etliche interessante Aspekte und kreative Lösungsansätze der Jugendlichen berücksichtigt und von diesen umgesetzt wurden.