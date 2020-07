Drei Neuinfektionen und drei Genesene

Die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Burgenland liegt bei 358. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus stehen derzeit im Burgenland 71 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne – das sind um drei weniger als am Donnerstag. In den burgenländischen Spitälern wird derzeit eine an Covid-19 erkrankte Person behandelt.

Für Personen, bei denen Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden auftreten, gilt weiterhin: Bleiben Sie zu Hause und wählen Sie die kostenlose Gesundheitsberatung 1450, wo die weitere Vorgehensweise abgeklärt wird. Abstriche werden auf behördliche Anordnung gemacht.

Karten, Grafiken und Informationen zu aktuellen Fällen und zum Epidemieverlauf in ORF.at/corona/daten.