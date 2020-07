Religion

Baustart für orthodoxes Kloster im Herbst

Der Baustart für das erste orthodoxe Kloster Österreichs in St. Andrä am Zicksee (Bezirk Neusiedl am See) wird voraussichtlich Anfang Oktober erfolgen, teilte der orthodoxe Metropolit Arsenios Kardamakis am Freitag laut Kathpress mit.