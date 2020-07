Chronik

ORF-Redakteur Kanitsch als Lebensretter

Zu einem Badeunfall ist es Donnerstag am späten Nachmittag am Pergersee in Trausdorf gekommen. Eine 48-jährige Frau ist aus bisher ungeklärter Ursache beim Schwimmen untergegangen. ORF-Burgenland-Redakteur Mario Kanitsch war zufällig vor Ort und zog die Frau aus dem Wasser.