Doskozil will Verbot von Parteispenden

Unternehmer die große Beträge spenden, erkaufen sich etwas – Wohlgefallen, eine gewisse Verpflichtung, einen besseren Zugang zur Politik, so Doskozil in dem Interview. Außerdem sagte der burgenländische SPÖ-Parteichef, dass die Parteienförderung in Österreich groß sei. Bei ihm dürfe keine einzige Firma einzahlen. Die Wirtschaft gehöre raus aus der Politik.

Überdies ist Doskozil auch gegen Zuwendungen nahestehender Organisationen an ihre Parteien. Das sagt er auf die Frage von „News“ nach Zuwendungen bei der SPÖ aus ihr nahestehenden Organisationen wie den roten Gewerkschaftern. „Das gehört alles weg. Keine Organisation darf irgendwo mitfinanzieren. Das hat in einer Partei nichts verloren.“ Wenn eine Partei mit ihren Mitteln nicht zurande komme, sei sie selbst schuld.