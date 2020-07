Schulschluss: Zeugnisvergabe in Etappen

So haben etwa die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse in der Volksschule Großhöflein die Zeugnisse bekommen. Und außerdem kleine Geschenke. Die Schulen konnten selbst entscheiden, ob sie bereits am Donnerstag mit der Zeugnisverteilung beginnen – die meisten haben sich dagegen entschieden. Am Freitag erfolgt die Zeugnisausgabe gestaffelt, damit der nötige Abstand gewahrt werden kann.

ORF

Damit geht ein einzigartiges Schuljahr zu Ende. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Schulen im März für neun Wochen geschlossen – mehr dazu in Erste Schulen schließen am Montag. Der Unterricht erfolgte danach mittels „Home Schooling“, bevor ab Anfang Mai die Schulen dann im Schichtbetrieb wieder schrittweise geöffnet wurden – mehr dazu in Maturanten drücken wieder die Schulbank.

500 Schüler für Sommerschule angemeldet

Das kommende Schuljahr soll – nach derzeitigem Stand – wieder normal starten. Bevor es im Herbst soweit ist, gibt es heuer erstmals eine Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen. Im Burgenland wurden etwas mehr als 500 Schülerinnen und Schüler angemeldet, sie werden in 13 Orten im Burgenland in der Sommerschule unterrichtet.

Gespräch mit Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz blickt auf ein herausforderndes Schuljahr zurück und erklärt das Angebot der Sommerschulen.

„Hier wird gemeinsam dafür gesorgt, dass junge Menschen im Fach Deutsch weiter betreut und unterrichtet werden“, erklärte Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz im Burgenland Heute-Studiogespräch am Donnerstag. Das Schuljahr bezeichnete Zitz als „Jahr mit vielen Abwechslungen und unterschiedlichen Organisationsformen“. Wichtig sei gewesen, dass man im digitalen Bereich gut vorbereitet war. „Wir konnten innerhalb weniger Tage auf digitales Lernen umstellen“, so Zitz.