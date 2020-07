Diskussion über Hilfspaket für Gemeinden

Nicht nur Unternehmen, sondern auch die Gemeinden leiden finanziell unter der Corona-Krise. Der Bund hat ein Hilfspaket geschnürt. Davon entfallen 31 Millionen Euro auf die Gemeinden im Burgenland, wobei dieses Geld für Investitionen gedacht ist, die von den Gemeinden kofinaziert werden müssen. In der von der ÖVP beantragten Aktuellen Stunde forderte Klubobmann Markus Ulram eine Verdoppelung der 31 Millionen Euro durch das Land.

Laut Ulram habe das Land die Gemeinden bisher im Stich gelassen, so Ulram. „Wo ist die Unterstützung? Wo ist die Planung dazu? Gibt es schon etwas, vielleicht kommt noch ein Überraschungspaket? Das ist aber symptomatisch für eine SPÖ-Alleinregierung, dass man sehr viel Show daraus macht, wo man sehr viel ankündigt, aber nicht wirklich viel weiterbringt“, so der ÖVP-Klubobmann.

Benkö (FPÖ): „Nichts ist einfacher, als nach Geld zu rufen“

FPÖ-Abgeordnete Ilse Benkö sprach von eine „phantasielosen“ Initiative der ÖVP. „Nichts ist einfacher, als nach Geld zu rufen, nach finanzieller Unterstützung. Nichts ist einfacher, als einfach höhere Ausgaben zu beantragen – und was mich dazu erschüttert – ohne einen Finanzierungsvorschlag abzugeben“, so Benkö.

Elisabeth Böhm von der SPÖ bezeichnete die Hilfsprogramme der Bundesregierung als Klientelpolitik. Die Forstwirtschaft bekomme 350 Millionen Euro, ohne dass sie etwas kofinanzieren müsse. Anders sei das laut Böhm beim Gemeindepaket: „Wenn ich als Gemeinde eine Million Euro Förderungen vom Bund lukrieren will, muss ich zuerst einmal zwei Millionen aufbringen. Das ist eine Schuldenfalle für die Gemeinden. Es ist nicht in Ordnung, wenn man das forciert“, so Böhm.

Petrik (Grüne): Gemeinden als Investoren

Regina Petrik von den Grünen betonte, dass das Hilfsprojekt des Bundes für Investitionen gedacht sei. „Die Gemeinden sind zusammen zugleich die größten Investoren in Österreich. Jeder investierte Euro ist da gut angelegt, da besonders hohe Effekte für die regionale Wirtschaft auftreten“, so Petrik. Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) konnte nicht an der Sitzung teilnehmen. Grund dafür ist laut Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), dass sie mit einem Corona-Verdachtsfall Kontakt gehabt habe.