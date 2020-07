Blitzschlag löste vermutlich Silobrand aus

Die genaue Brandursache stand am Donnerstag noch nicht fest. Die Feuerwehr vermutet, dass ein Blitz am Mittwochabend oder in der Nacht auf Donnerstag eingeschlagen und so den Brand verursacht haben könnte. Am Donnerstagmorgen wurde der Silobrand dann aufgrund einer Rauchentwicklung bemerkt. Die Feuerwehr Stegersbach selbst meldete den Brandverdacht gegen 7.25 Uhr und löste Alarm aus. In weiterer Folge wurden auch die Freiwilligen Feuerwehren von Bocksdorf, Ollersdorf und Olbendorf angefordert. Insgesamt standen elf Fahrzeuge und rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz.

Freiwillige Feuerwehr Stegersbach

Silo musste komplett ausgeräumt werden

Wie die Landessicherheitszentrale Burgenland mitteilte, befanden sich Holzspäne in dem Silo. Entsprechend schwierig gestalteten sich die Löscharbeiten für die Einsatzkräfte. Das Silo musste unter Atemschutz komplett ausgeräumt werden, um alle Glutnester löschen zu können. Der Einsatz lief am Donnerstagvormittag noch. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.