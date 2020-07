Landesmuseen empfangen wieder Besucher

„Haydns Comeback“ ist der Titel der neuen Ausstellung im Haydnhaus. Die Sonderaustellung behandelt die Zeit als Joseph Haydn – aus seiner Pension zurückgeholt – ein zweites Mal Hofkapellmeister in Eisenstadt ist. Und sie zeigt, dass Haydns Schüler Ludwig van Beethoven auch in Eisenstadt war – 1807 für die Aufführung der C-Dur-Messe.

ORF

„Beethoven ist selbst drei Tage vor der Uraufführung in der Bergkirche in Eisenstadt nach Eisenstadt gekommen und hat die Aufführung persönlich geleitet. Er hat Eisenstadt bald wieder verlassen, weil dem Fürsten diese Messe nicht sehr gefallen hat“, so Kurator Martin Czernin.

„Paarlauf“ in der Landesgalerie

In der Ausstellung „Paarlauf“ in der Eisenstädter Landesgalerie werden Ölbilder gezeigt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Dominant kräftig sind etwa die Bilder von Akademie-Professor Josef Mikl, der 2008 gestorben ist. Die Werke seiner Frau Brigitte Mikl-Bruckner sind hingegen zart.

ORF

„Das gemeinsame Arbeiten und gemeinsame Reden über die Kunst war beiden sehr wichtig. Wie sehr Mikl seine Gattin geschätzt hat, hat er 2007 noch einmal in einem Text geschrieben. Er schreibt: Wir sind beide auf unterschiedlichen Wegen, aber in guten Richtungen“, so die Kuratorin Gabriele Baumgartner. Die neuesten Arbeiten von Brigitte Mikl-Bruckner sind erst heuer in der Umgebung von Wörterberg, wo die Künstlerin ein Atelier hat, entstanden. Zu sehen sind die Werke bis 13. September.

ORF

Landesmuseum: Gruselführungen für Erwachsene

Im Landesmuseum werden hingegen Gruselführungen für Erwachsene angeboten. „Wir erzählen über verschiedene Sagen und Legenden und werden verschiedenen Gestalten begegnen, Vampiren und Hexen zum Beispiel“, so Museumsvermittlerin Isabella Birnbaum. Die Landesmuseen sind dienstags bis sonntags, von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.