Innovatives Pfandsystem für Schulen

Das Pfandsystem ist einfach erklärt: Schülerinnen und Schüler bezahlen beim Kauf einer PET-Flasche ein Pfand von zehn Cent. Sie werfen die leere Flasche anschließend in den Rücknahmeautomaten und bekommen die zehn Cent wieder retour. „Wir befüllen Glasflaschen und sind es gewohnt, dass wir Pfandsachen haben. In den Schulen mussten wir aber wegen der Bruchgefahr mit PET-Flaschen arbeiten. Da haben wir gesagt, dass wir da Rohstoffe wegwerfen – und wir könnten das aber ja wieder zurückführen“, so Getränkehändler Peter Dobrovits.

Der Getränkehändler Dobrovits produziert selbst kein Mineralwasser, weshalb Waldquelle ab September Teil dieses Mehrweg-Systems wird. „Dieser Kreislauf ist für uns sehr wichtig. PET ist ein sehr wertvoller Rohstoff, und mit diesem Projekt halten wir das PET im Kreislauf“, so Waldquelle-Geschäftsführerin Monika Fiala.

Eisenkopf: „Burgenländisches Vorzeigeprojekt“

Weil sie nicht zerbrechen können, seien PET-Flaschen insbesondere aus Schulen nicht mehr wegzudenken. Die leeren Flaschen werden aus den Automaten genommen und von der Firma Dobrovits direkt zum Plastikverwerter gebracht. Waldquelle bekommt dann wieder die Rohlinge zurück, so wird der Kreislauf geschlossen.

Derzeit stehen diese Getränke- und Rücknahmeautomaten in sieben burgenländischen Schulen. „Das ist ein burgenländisches Vorzeigeprojekt, bei dem sich zwei burgenländische Unternehmen hier zusammenschließen und erstmals ein Einweg-Pfandsystem einführen – und das noch gemeinsam mit Schulen. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, nicht nur für ganz Österreich, sondern europaweit“, so Klimaschutzlandesrätin Astrid Eisenkopf. Jährlich werden 40.000 Flaschen über dieses Pfandsystem gesammelt und wiederverwertet.