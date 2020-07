Gesfö & Co.: ÖVP und FPÖ bringen Sachverhaltsdarstellung ein

Wird die Gemeinnützigkeit geförderter Wohnungen aberkannt, muss die Differenz zwischen dem niedrigen Buchwert einer Sozialwohnung und dem tatsächlichen Wert auf dem freien Markt an das Land zurückerstattet werden, in dem die Wohnbaugesellschaft den Firmensitz hat. Obwohl die drei Gesellschaften keine einzige Wohnung im Burgenland hatten, wurde der Firmensitz hierher verlegt, weil in den Bundesländern Oberösterreich und Wien die Aberkennung nicht durchgegangen ist.

Hinter den Gesellschaften wird der Immobilieninvestor Michael Tojner vermutet. Hans Peter Doskozil hat als Finanzlandesrat den tatsächlichen Wert der Wohnungen und Immobilen von der Anwaltskanzlei Dax überprüfen lassen und im Jänner 2019 Anzeige bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft erstattet. Gegen Tojner und 15 weiteren Personen wird seitdem ermittelt.

Landesrechnungshof: Land um 120 Millionen umgefallen

Bereits 2018 hatte der Wiener Gemeinderat David Ellensohn von den Grünen die gesamte burgenländische Landesregierung angezeigt, weil die Aberkennung nicht korrekt verlaufen sei – diese Anzeige wurde eingestellt. Der Landesrechnungshof hat heuer auf Basis der Dax-Bewertungen einen sehr kritischen Bericht veröffentlicht, wo er Fehler bei der Aberkennung der Gemeinnützigkeit feststellt – mehr dazu in BLRH: Land soll um 120 Mio. Euro umgefallen sein. Das Land hat nämlich insgesamt nur 23 Millionen als Kompensation erhalten.

ORF/Spieß

Die Opposition hat deshalb insbesondere die SPÖ und den damaligen Landeshauptmann Hans Niessl heftig kritisiert. Der Rechnungshofbericht wird am Donnerstag im Landtag diskutiert. Bereits am Mittwoch haben ÖVP-Klubobmann Markus Ulram und Ex-FPÖ Landesrat Alexander Petschnig eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft angekündigt, um volle Aufklärung über allfällige Verfahrensmängel und Verfehlungen im Amt der Landesregierung zu bekommen. Landeshauptmann Doskozil bezeichnet das als politische Schmähparade, weil die Justiz ohnehin seit mehr als einem Jahr ermittle.