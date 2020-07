10.000 Menschen arbeitslos gemeldet

Die Coronavirus-Pandemie und die Maßnahmen dagegen zeigen weiter ihre Folgen am österreichischen und am burgenländischen Arbeitsmarkt. Im Jahresvergleich waren im Burgenland Ende Juni 3.300 Menschen mehr ohne Arbeit. Einen positiven Aspekt liefert die Statistik dennoch: Es sind weniger Burgenländerinnen und Burgenländer ohne Arbeit, als noch im Mai. Der Rückgang entspricht im Monatsvergleich rund zehn Prozent.

Jennersdorf und Neusiedl am See stark betroffen

Die CoV-Krise hat im Burgenland alle Regionen stark getroffen. Vor allem die Bezirke Jennersdorf – mit einem Plus von 81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – und auch der Bezirk Neusiedl am See, mit 60 Prozent mehr Arbeitslosen, stachen hervor. Generell gesehen sind Frauen etwas stärker betroffen als Männer – bei ihnen beträgt der Anstieg 50 Prozent. Überdurchschnittlich hoch ist der Zuwachs mit 72 Prozent bei Ausländerinnen. So wie alle Regionen sind auch alle Branchen betroffen. Absolut betrachtet trifft es aber den Tourismus mit einem Plus von 600 Arbeitslosen im Jahresvergleich am stärksten.

ORF

Insgesamt weniger offene Stellen

Im Vergleich zum Vorjahr wurden elf Prozent, beziehungsweise 166 Stellen weniger gemeldet – insbesondere im Fremdenverkehr, im Bürobereich und im Handel ist der besonders Rückgang stark. Die Nachfrage nach Hilfsberufen ist hingegen gestiegen – auch der Bau verzeichnet im Vergleich zum Juni 2019 ein Plus von gemeldeten Stellen.