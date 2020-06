Weniger Verkehrstote nach Lockdown

Österreichweit sind heuer im ersten Halbjahr 146 Menschen im Straßenverkehr gestorben – um 26 Prozent weniger als im Vorjahr. Auf den Straßen im Burgenland gab es laut ÖAMTC im ersten Halbjahr 2019 elf Verkehrstote gegeben, heuer sind es bis jetzt sieben.

Der Coronavirus-Lockdown und das teils schlechte Wetter ab Mitte Mai habe zu einem massiven Rückgang beim Verkehrsgeschehen geführt und das spiegle sich nun auch bei den Unfalltoten wider, so der ÖAMTC. Es sei die bisher beste Bilanz seit Aufzeichnungsbeginn, allerdings steige das Verkehrsaufkommen seit den ersten Lockerungen wieder an und die zweite Jahreshälfte sei in der Regel unfallreicher.