Zerstörung aus Langeweile und Frust

Die drei Verdächtigen im Alter von 19, 20 und 31 Jahren sollen von Mitte Februar bis Mitte Mai aktiv gewesen sein: Die Täter stahlen laut Polizei ein E-Bike und verstopften Abflüsse in einer Aufbahrungshalle in Pinkafeld. Das Gebäude wurde durch das überlaufende Wasser beschädigt. In Oberwart wurde das Inventar eines Sonnenstudios und in Rotenturm eine Marienstatue beschädigt – mehr dazu in Heiligenstatue beschädigt.

Außerdem sollen die drei bei einem Altkleidercontainer abgestellt gewesene Säcke mitgenommen haben und nicht brauchbare Kleidungsstücke dann während einer Autofahrt aus dem Fenster geworfen haben. Das habe Kosten für die Straßenreinigung verursacht, so die Polizei. Insgesamt entstanden bei den Aktionen mehrere tausend Euro Schaden.