Bezirk Jennersdorf: Feuerwehreinsätze nach Unwettern

Um etwa 13.50 Uhr ertönten laut Feuerwehrangaben die ersten Sirenen. In Weichselbaum und Mogersdorf kam es durch starken Regen innerhalb kürzester Zeit zu Überflutungen, zahlreiche Keller standen unter Wasser. In Mogersdorf drangen durch den Starkregen die Wassermassen auch durch die Decke in die Ordinationsräume einer Arztpraxis ein.

Fotostrecke mit 4 Bildern Freiwillige Feuerwehr Mogersdorf-Ort Freiwillige Feuerwehr Mogersdorf-Ort Freiwillige Feuerwehr Mogersdorf-Ort Freiwillige Feuerwehr Mogersdorf-Ort

Die Feuerwehren Maria Bild, Mogersdorf-Ort, Mogersdorf-Berg und Weichselbaum standen mit fünf Fahrzeugen im Einsatz, um Keller auszupumpen, die Fahrbahnen freizumachen und die Arztpraxis vom Wasser zu befreien. Um 16.30 wurden die Einsätze beendet, es gab keine Verletzten.