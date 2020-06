Coronavirus

Zahl der Covid-19-Kranken stieg auf zehn

Im Burgenland ist die Zahl der an Covid-19 Erkrankten seit Sonntag von acht auf zehn gestiegen, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Montag mit. 66 Personen, um acht mehr als am Sonntag, befinden sich in behördlich angeordneter Quarantäne.